Geduldige Aziaten

Wereldwijd zijn er op dit moment ruim 76 miljoen mensen besmet en bijna 1,7 miljoen overledenen. Als je de cijfers per land analyseert, dan is het aantal overledenen per miljoen inwoners in de VS bijna 1000. In het Verenigd Koninkrijk is het vergelijkbaar, in Italië met 1100 overledenen licht hoger. In Nederland schommelt het rond de 600 per miljoen inwoners. Het is opvallend dat in Azië de aantallen significant lager liggen. Deze landen zijn zowel dictaturen als democratieën. In Japan zijn er circa 20 overledenen per miljoen, en in Maleisië en Zuid-Korea schommelt het rond de 12. Maar het kan nog veel lager, zoals in landen als Thailand, Singapore en Taiwan.