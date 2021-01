Tegen flexwerk en losse contracten

Het mooiste pleidooi voor de vakbond hoorde ik uit de mond van de ruige singer-songwriter Steve Earle. Hij is een begrip in de VS, een socialist, die de laatste jaren zijn stem gaf aan Bernie Sanders. Tijdens live-optredens hield Earle in het verleden, tussen de rock-n-roll door, gloedvolle betogen over de vakbond. Hij sprak dan over het leven van zijn vader, die half Amerika afreisde op zoek naar werk. Bestaanszekerheid was in diens geval een aangevochten zaak. Earle had gezien hoe het recht van werknemers gevaarlijk wordt uitgehold wanneer het aan gezonde tegenmacht ontbreekt.

Dergelijke ervaringen heb ik niet. Ik vrees niet voor mijn baan en eerlijk gezegd voel ik me al jaren veilig bij een werkgever die geen loopje met de arbeidsvoorw..

