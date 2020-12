Hoe overleef je bureaucratie? ‘Deze mammoettanker is soms ook te groot voor politici’

Wie is schuldig aan de terugvordering van de kinderopvangtoeslag? Of het terugbetalen van boodschappen die je kreeg toen je een bijstandsuitkering had? Dat zijn niet alleen ministers, wethouders en ambtenaren, maar ook politici. Dit is wat ik de afgelopen jaren heb geleerd.

1. Niemand kent alle regels

Ook de ambtenaren en hulpverleners niet. Maar als er een fout wordt gemaakt, dragen de meest kwetsbaren de gevolgen. De organisaties kunnen het meestal zo opschrijven in de dossiers, dat zij verschoond blijven. Een ex-gedetineerde vertelde me dat zijn schuldhulpverlener de betalingsregeling voor een huurachterstand niet goed had uitgevoerd. Daardoor werd de woning die ..

