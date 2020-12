Paus noemde de Oeigoeren niet

Fijn dat de paus in zijn kerstboodschap naast de coronaepidemie ook vele andere noden in onze wereld noemde. In dat concreet benoemen liet hij zich kennen als een echte zielenherder, een bewogen kerkleider. Toen hij de pijn bij veel bevolkingsgroepen noemde (jezidi's, Syriërs, Libanezen enz.), viel het me op dat hij een bepaalde bevolkingsgroep niet noemde. Hij noemde niet de Oeigoeren. Was dat omdat China zich kortgeleden nog zo vreselijk boos had gemaakt over zijn uitspraak dat deze bevolkingsgroep een ‘vervolgde minderheid' is? En/of liet de paus het na om de dialoog met Peking over binnenkerkelijke aangelegenheden niet verder te verstoren? Ook noemde de paus niet het (machteloze) verzet van de bevolking van Wit-Rusland tegen haar onderdrukkende leiders. Was dat omdat het Vaticaan er nog maar kortgeleden in geslaagd was om president Loekasjenko te bewegen om de aartsbisschop van Minsk te laten terugkeren uit zijn Poolse ballingschap? <