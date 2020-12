Ingezonden brief: Jezus ontmoeten op de yoga-mat?

Mijn eerste gedachte, nadat ik het artikel had gelezen, was: Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen om Jezus te ontmoeten.

Yoga is voor mij de ingang geweest om me jarenlang van de ene in de andere cursus op occult gebied te begeven. Toen ik 25 jaar geleden tot geloof kwam, ontdekte ik dat je een persoonlijke relatie met de Here Jezus mocht aangaan en dat heeft mij gebracht waar ik naar zocht. Dat geeft mij nog steeds die innerlijke vrede, die niet door yoga-oefeningen tot stand wordt gebracht, maar door de Heilige Geest van God.

Wat mij verbaast is, dat iemand die al christen is, yoga erbij nodig lijkt te hebben om een ontmoeting met Jezus te hebben. Terwijl yoga occulte wortels heeft. Je kunt er dan wel iets anders van gaan make..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .