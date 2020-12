Dus toch echt gebeurd!

Het is maandagavond 28 december, half elf. Ik lees het ND nog even. Als ik begin te gapen, zegt mijn vrouw: ‘We moeten gaan slapen.’ Ik sla nog even om naar de volgende twee bladzijden. Ineens ben ik klaarwakker. Daar, op pagina 21 , een foto van het vliegtuig dat ik als kind gezien heb. Het had een noodlanding gemaakt bij Boksum. Het is dus toch waar!

Als mensen mij soms vragen of ik me nog iets van de Tweede Wereldoorlog herinner, antwoord ik: ‘Nee, behalve dat er bij ons in de buurt een groot vliegtuig een noodlanding heeft gemaakt. Of het in de oorlog was of kort daarna, dat weet ik niet. Ik weet niet eens of ik het vliegtuig echt gezien heb. Het kan ook zijn dat ik mij een beeld heb gevormd uit het verhaal dat mijn vader vertelde.’

En nu, deze foto, die een kopie is van het beeld dat ik altijd in mijn hoofd bewaard heb. Mijn verhaaltje daarbij klopt ook, behalve dan dat het niet in de oorlog was, maar kort daarna: 28 december 1947. Ik was toen net vijf jaar oud.

Ik ben geboren in het spoorwegstation Jellum-Boxum, op enkele kilometers ten zuidwesten van Leeuwarden, aan de..

