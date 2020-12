Er wordt in de kerk niet gezwegen over het straffen van God

Henk de Jong schrijft over Gods toorn en de coronacrisis (ND 28 december) . In dat artikel wordt wel zeer boud beweerd dat daar ‘in de kerken vandaag oorverdovend over wordt gezwegen’. Dat is niet zo.

Ik vraag me dan af: heeft De Jong alle preken van alle predikanten in alle kerken in negen maanden tijd teruggeluisterd om dit zo stellig te beweren?

In onze kerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Krimpen aan den IJssel) heeft onze predikant deze vraag wel degelijk aan de orde gesteld. Los van hoe je deze vraag zou kunnen beantwoorden (ja, God straft ons, nee, dit komt van de duivel, of nog zoveel andere antwoorden) heeft deze vraag ook gespeeld bij het ontstaan van de ziekte HIV bijvoorbeeld. Of rond de haat tegen Joden (’zijn bloed kome over ons en onze kinderen’). Even verderop in het artikel wordt gezegd: ‘Hebt u zich weleens door God gestraft gevoeld? Ik denk het wel. Maar het wordt niet meer gezegd. De mensen lopen daar in het verbor..

