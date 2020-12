Gods toorn en de coronacrisis

De laatste preek die emeritus dominee Henk de Jong hield, ging over Gods toorn in de coronacrisis. We zijn verlegen mee, constateert hij, en hebben het er niet over. Dat schaadt het evangelie.

‘O Heer, straf mij niet in uw toorn / en kastijd mij niet in uw grimmigheid’ (Psalm 6). Weet u dat ik deze psalmtoon mis in het hele gesprek over de coronacrisis? De gedachte dat God boos is (zoals ik onlangs een oudere volksvrouw uit een van de oostelijke landen hoorde zeggen) en ons met dat verraderlijke, ellendige coronavirus wereldwijd straft, die gedachte kom je bijna nergens meer tegen. Die vrouw kwam er in alle eenvoud mee aan.

Wij reageren vandaag heel anders op een dergelijke plaag dan ons voorgeslacht. Neem de pest in de Middeleeuwen. Groepen van mensen trokken door het land, de zogenaamde geselaars, de flagellanten, die zichzelf met zwepen verwondden en die zo de mensen opriepen tot verootmoediging onder de slaande hand van God..

