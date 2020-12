Pleidooi voor ongelijke kansen

Sommige kinderen zijn gelijker dan anderen. De tv-serie Klassen (Human, elke maandag om 21.30 uur op NPO 1) brengt de verschillen helder in beeld: in intelligentie, in concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen, in ondersteuning van ouders, in stabiliteit van de gezinssituatie. Krijgen kinderen gelijke kansen? Of je nu kind van de slager of van de notaris bent, ieder kind met voldoende intelligentie en ijver zou een goede opleiding behoren te krijgen. Het moet gaan om de eigen verdiensten, niet uit welk milieu je komt.

Michael Young muntte in 1958 de term meritocratie voor een samenleving waarin het draait om de eigen verdiensten. In zijn The Rise of the Meritocracy verwordt een volbloed meritocratie tot een wrede klassenmaatschappij.

