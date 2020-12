Klagen over Kerst? Het kan altijd kariger. In Rotterdam

In een van de armlastigste postcodegebieden van ons land, in Rotterdam, worden vrijwilligers belaagd door buurtbewoners omdat ze een kerstpakket nodig hebben. Dit is armoede ‘om de hoek’.

Een vrijwilliger verpakt een voedselpakket in het distributiecentrum van de Voedselbank in Rotterdam (2019). Er is op dit moment een wachtlijst bij deze voedselbank. Rotterdam voert de lijst aan van steden met relatief de meeste inwoners met een laag inkomen, meer dan tien procent.

Vrijdagmiddag, half twee. Bij de weggeefwinkel Yess! in de Rotterdamse wijk Tussendijken vormt zich een rij mensen, op de stoep. Het lijkt wel een flashmob. Maar zo vrolijk is de aanleiding niet. Ze weten: straks komt er een vrachtwagen met brood. Tien minuten later is de rij al twee keer zo lang. De lading arriveert. 8 XXL vuilniszakken met brood, in allerlei soorten en maten. Even na twee uur is er niets meer van over.

Ik zag het tafereel met gemengde gevoelens. Je zou de Nederlandse bevolking kunnen onderverdelen in twee groepen: mensen die een (redelijk) bestaan hebben en mensen die daar dagelijks zorgen om hebben. Tussen beide loopt een onzichtbare scheidslijn. Maar vrijdagmiddag, hier op de stoep, werd-ie even zichtbaar. Ik hoorde v..

