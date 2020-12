Discriminatie is onverslaanbaar, omdat het met discriminatie wordt bestreden

Er komt een nationaal coördinator discriminatie en racisme, heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de Tweede Kamer vorige maand beloofd. Bovendien gaat een staatscommissie de mechanismen achter discriminatie en racisme onderzoeken. Deze commissie wacht een flinke klus, want zo eenvoudig is het onderwerp blijkbaar niet. Er is een aantal discriminatiemeldpunten, met als klap op de vuurpijl het College voor de Rechten van de Mens.

Wat is discriminatie? Volgens het Wetboek van Strafrecht wordt onder discriminatie of discrimineren verstaan 'elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten va..

