Inkomens omhoog. Dan kunnen we meer voor ons eten betalen

De boeren blokkeerden eerder deze maand de bevoorradingswegen naar de supermarkten. Al jaren loopt de vergoeding voor hun producten achter op de prijsontwikkeling, waar de supermarkten dan weer van profiteren. Die vormen een machtsblok en stunten met prijzen die te laag zijn voor de boeren om er een fatsoenlijk inkomen aan over te houden.

Op alle gebied is het krap. De kosten van levensonderhoud stijgen snel en we houden allemaal steeds minder over om naast de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud nog andere dingen te ondernemen.

Probleem is ook de stijging van het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank. Mensen met een uitkering leven onder de armoedegrens. Stel dat een deel van die mensen bereid zou zijn meer te betalen voor levensmiddelen, dan wordt hun dat dus onmogelijk gemaakt dat ook te kunnen doen. Ook inkomens van werkenden die een modaal inkomen of iets erboven verdienen, zijn niet toereikend om meer in supermarkten uit te geven. Allemaal tekenen dat de inkomensverdeling toch echt anders moet.

Willen we de boeren tegemoetkomen, dan moeten best..

