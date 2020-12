'Vol op het orgel is funest', staat er boven het artikel over een politieke bijeenkomst in de maandagkrant. Nu zit ik al wat jaren in de orgelbouw en ik kan u zeggen: vol op het orgel is goed voor het instrument, bij normaal gebruik. Wat zegt deze kop over het orgel? Je kunt 'vol op het orgel' gaan als je 'U zij de glorie' inzet bij een uitvaartstoet in plaats van het 'In Paradisum'. Dan is het inderdaad funest. <