Staat en kerk botsen. De weerhaak zit in het zinnetje ‘behoudens de wet’

De maatschappij staat voor de uitdaging om te bepalen hoeveel ruimte gegund kan worden aan de religies in het publieke domein, schrijft godsdiensttheoloog Dirk Griffioen. Zeker nu er incidenteel sharia-gerelateerd geweld de kop op steekt – zie de recente aanslagen in Frankrijk. Hoe kunnen staat en religie goed samen gaan in vrijheid, zonder geweld of dwang?

Gelovigen mogen dan wel hun religie uitbeelden en beleven, op vele manieren wordt van buitenaf gedicteerd wat goed is en wat men moet nastreven. Achter de deuren van de kerk hebben ze grondwettelijke vrijheid, maar de weerhaak zit in de toevoeging: ‘behoudens de wet. Minister Grapperhaus zei maandag in deze krant 'onwrikbaar' te zijn in zijn opstelling ten opzichte van de kerken en wil dat ze alleen online diensten houden.

Na de tijd van de Verlichting is religie steeds verder naar de marge van het leven verdrongen. Toch is de godsdienst allerminst verdwenen. De liberale en linkse kolonisten belagen als Romeinen eens Bretagne, dat dapper wordt verdedigd door de Asterixen en Obelixen van de vrije godsdienst. De zendingsijver van de kerken is maar kinderspel vergeleken met de imperialistische aanslagen op alle godsdienstigheid door liberalen en anti-godsdienstigen.

