Schrap de eindexamens ook dit schooljaar. Het is voor leraren en leerlingen niet haalbaar

Minister Arie Slob liet aan de Tweede Kamer weten dat hij het eindexamen laat doorgaan in het belang van de leerlingen en legt een verband met de volwaardigheid van het diploma. Ik herinner hem graag aan zijn uitspraken van vorig jaar dat het diploma – ook zonder centraal eindexamen – volwaardig is. Dat schrijft vmbo-leraar en teamleider Bert Mollema.

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, tijdens een bezoek aan de Klachtenlijn van Laks in 2019. Waarom houdt de minister zo krampachtig vast aan zijn besluit om de eindexamens dit schooljaar door te laten gaan?

Arie Slob, minister van Basis en Voortgezet Onderwijs, wil de centrale eindexamens van 2021 in het voortgezet onderwijs door laten gaan. Dat schreef hij dinsdag 15 december in een brief aan de Tweede Kamer.

Het voelt nogal onwennig om onbegrip te uiten over een besluit van een minister die uit een partij komt, waar ik al twintig jaar mijn stem aan geef. Zeker wanneer ik me realiseer wat voor een heftig kalenderjaar het ook voor onze minister beroepsmatig en persoonlijk zal zijn geweest. Deze bewindspersoon heeft zelf jarenlang voor de klas heeft gestaan en kent de beroepspraktijk. Juist van hem had ik verwacht dat hij doorheeft dat je het scholen en leerlingen niet kunt aandoen de centrale examens te laten doorgaan.

