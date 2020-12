De verharding voorbij

Bij de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezing slaakten de meeste Nederlanders een zucht van verlichting. Maar de giftige polarisatie is niet ten einde gekomen. Velen hopen dat de nieuwe president op een waardige wijze zijn ambt zal vervullen. Dat hij mensen bij elkaar kan brengen. Verzoening en samenwerking hebben de VS juist in deze dagen hard nodig. Helaas gaat de maatschappelijke verharding niet aan Nederland voorbij. Op sociale media wordt vaak op de man of vrouw gespeeld. Politici krijgen te maken met bedreigingen, tot doodsverwensingen toe.





De boosheid van mensen komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Soms is sprake van ongerichte rancune, maar achter de boosheid gaat veelal verdriet en het gevoel van miskenning schuil. ..

