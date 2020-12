Nederland legt het af in de EU tegen de macht van Zuid-Europese landen

Het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in het Duitse Frankfurt am Main. De bank is een sta-in-de-weg voor hervormingen van Zuid-Europese economieën.

Het is zonneklaar dat de Europese muntunie geen daverend succes is. De structuur van Zuid-Europese economieën en de opvattingen aldaar over wat verstandig financieel-economisch en monetair beleid is, wijken af van de Duitse en Nederlandse. Dat botst in toenemende mate. Bijvoorbeeld in het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), waar twee kampen (Noord en Zuid) tegenover elkaar staan. Daarbij heeft Zuid-Europa sinds 2010 de ECB de facto in handen. Volgens oud-DNB-directeur Lex Hoogduin ‘doet in feite Duitsland [en Nederland] sinds 2010 niet meer mee’ in de ECB-besluitvorming, omdat de meerderheid van het bestuur de Zuid-Europese beleidsfilosofie van ‘gratis geld’ met het massaal opkopen van overheidsobligaties aanhangt. DNB-president..

