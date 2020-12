Praat met Kerst ook eens over de erfenis. Dat kan veel verdriet voorkomen

Kerst, zeker in een kleine setting zoals dit jaar, kan een goede gelegenheid bieden het over belangrijke onderwerpen te hebben die binnen families te snel voor zich uit worden geschoven; zoals over erfenis, testament en vermogen, bepleit notaris Jasper Nobel.

Het is ook mogelijk in een testament een executeur te benoemen, die kan beslissen over de vormgeving van de uitvaart.

Er was een familiebijeenkomst en u had iets op uw lever. Maar u ging naar huis zonder iets uit te spreken. Ook bij het volgende bezoek vond u geen moment uw hart te luchten. Het was te gezellig of de sfeer was al niet best.

Het worden ditmaal rustige feestdagen, door de coronamaatregelen. Maar die bieden ook een kans tot een gesprek onder vier ogen of in een kleine familiesetting. Met mensen die je van haver tot gort meent te kennen, is dat echter nog niet zo makkelijk. Wat in jaren scheefgroeit, kan niet in twee dagen worden rechtgezet. Wat wel kan, is een vervolgafspraak maken voor een gesprek of brief in januari. Van uitstel komt immers afstel en het is beter om dat te voorkomen.

Regelmatig wikkel ik als notaris een erfenis af waarbij a..

