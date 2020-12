Waarom zo blij over hertalen van liederen?

Zo mag kerkmusicus Hanna Rijken Lied 482 uit het Nieuwe Liedboek (2013) dan wel ‘toegankelijk’ noemen, het kan niet in de schaduw staan van de oorspronkelijke versie, Gezang 26 uit het oude Liedboek voor de Kerken (1973). Ik doel op het lied ‘Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken’ van Nicolaas Beets (1814-1903), voor het nieuwe Liedboek hertaald door André F. Troost. In de hertaling is veel van de profetie uit Jesaja 9 én de vervulling daarvan verloren gegaan. Mijn bezwaar komt erop neer dat het dubbele heilswerk van de Zoon, waarover Jesaja profeteert, wel aanwezig is in Gezang 26 maar in de hertaalde versie is verdonkeremaand. Gezang 26 vers 1 laat aanvoelen hoe bij Jesaja’s profetie het plaatsmaken van duisternis voor licht vervuld i..

