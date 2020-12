Livestream legt muziek onder het vergrootglas

In zijn bijdrage ‘Let op kwaliteit muziek’ maakt online-kerkganger Kor Mollema zich zorgen over de muziek die via livestreams van kerkdiensten te horen is. Hij heeft daarbij de aanname dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Die aanname is op zijn minst voor een deel incorrect.

Als geluidstechnicus in een evangeliegemeente heb ook ik me dit jaar moeten verdiepen in het fenomeen livestream. Ik ben in de positie om het geluid in de zaal te vergelijken met wat we in de livestream uitzenden. Daarbij viel me dit op: het geluid in de kerkzaal was prima, de zangers lijken zuiver te zingen. Als ik dan van dezelfde dienst de livestream beluisterde, viel de zang zwaar tegen.

Hoe komt dit? De livestream legt de muziek onder een vergrootglas..

