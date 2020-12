Is er voor de VS nog weg terug?

Vier jaar Trump heeft Amerika gespleten. Onlangs sprak ik een Amerikaanse vrouw die bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had gewerkt. Kort na de verkiezing van president Donald Trump in 2016 was ze daar weggegaan. Zij kon zich niet vereenzelvigen met het programma van de nieuwe president. Met afgrijzen zag ze hoe haar oud-collega’s steeds verder meegingen in het beleid van de nieuwe president om ouders en kinderen die hoopten op een toekomst in Amerika bij de grens uit elkaar te halen.

De verkiezing van Trump had haar niet alleen haar baan, maar ook de relatie met haar vader gekost. Als overtuigd Trump-stemmer was er met hem geen enkel redelijk gesprek mogelijk. Ze kon het niet meer opbrengen om met haar vader om te gaan.

