Zachtmoedige ethiek

Ad de Bruijne (ND, 12 december) complimenteert en passant zijn leermeester Jochem Douma (1931-2020). Douma heeft ook mij in mijn jonge jaren laten zien dat de christelijke ethiek zo gek niet is. Redelijkheid, billijkheid en liefde gaan voorop in de leefregels voor het menselijk bestaan. Dat is niet bekrompen of zonder respect zoals buitenstaanders vaak beweren, maar zo zachtmoedig als Jezus én met een warm hart. <