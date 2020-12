Waarom ik droom van een fraaie hardloopbaan door de stad

Dat Moet Anders: laat iedere stad een of enkele mooie hardloopbanen aanleggen.

Een hardloopclinic in Den Haag, september 2019, onder leiding van oud-topschaatser Erben Wennemars.

Zo’n twee tot drie keer per jaar ontsnap ik aan de dood. Dan gebeurt er bij het hardlopen of racefietsen iets waarvan ik achteraf denk: dat scheelde maar een haar. Soms maak ik zelf de (inschattings)fout, soms is een andere weggebruiker niet alert.

M’n grootste ontsnapping was het afgelopen jaar met de racefiets. Op een bochtige bosweg nam een tegenligger, een auto, met behoorlijke snelheid de binnenbocht waar ik net doorheen kwam. We passeerden elkaar rakelings. Voor de bestuurder moet ik een flits langs het autoraampje zijn geweest. Het scheelde minder dan niets. Dit was zo'n klein hoekje waarin het ongeluk zich vaak bevindt.

Op dergelijke momenten droom ik van een wereld zonder tegenliggers en weggebruikers die er heel andere snelheden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .