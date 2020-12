Kan industrie niet meeliften met stopcontacteneiland? De geldsluizen staan open

In 1975 kwam Swiebertje voor het laatst en Doctor Who voor het eerst op de Nederlandse televisie. Een beter voorteken van een nieuwe tijd was er niet.

De Markerwaard zou nog worden ingepolderd. En eventueel ook stukken van de Waddenzee en de Noordzee. Nederland zou zoveel land op het water veroveren dat de boeren het groot konden aanpakken en de rest niet op een kluitje hoefde te wonen

De Noordzee Eilanden Groep, een consortium van 31 grote bedrijven in Nederland, publiceerde in oktober van dat jaar daarom een rapport over de aanleg van een industrie-eiland in de Noordzee. ‘De zee als vestigingsplaats is voor de industrie voordelig vanwege de afwezigheid van bevolkingsconcentraties, waardoor stank, lawaai en horizonvervuiling geen direct p..

