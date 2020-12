De overheid werd een ‘kerel van graniet, zonder hart’ in de toeslagenaffaire

Het parlementair verslag over de Kinderopvangtoeslag, Ongekend onrecht, toont het portret van een onmenselijke overheid. De politieke bestuurders alleen kunnen deze machinerie niet van een ziel en geweten voorzien. Menselijkheid is nodig op alle niveaus, dus stop het afschuiven naar de top.

‘De Belastingdienst Toeslagen veranderde van een goedgeefse weldoener in een vals afgerichte schuldeiser.’ Toen ik dat een jaar geleden schreef (ND 6 december 2019) had ik het beeld voor ogen van de meedogenloze deurwaarder Dreverhaven uit de roman Karakter van Bordewijk: ‘Een kerel van graniet, met een hart slechts in letterlijke zin.’ Deze man genoot van zijn vak: het onteigenen en op straat zetten van gezinnen.

Ook na een nachtje tobben en piekeren over dit rapport, kan ik niet analyseren hoe we deze ellendige staat van de overheid kunnen herstellen. Ik heb niet de hersens van Pieter Omtzigt, het ideële optimisme van Renske Leijten noch de juridische scherpte van commissievoorzitter Chris van Dam.

Mijn hele loopbaan al schipper ik tusse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .