Ga de eigen eenzaamheid te lijf

Is dat niet wat te makkelijk gezegd? Stop eenzaamheid zelf! Het lijkt alsof je zegt: ‘Zoek het zelf maar uit’! Toch hebben we er bewust voor gekozen onze methode en gelijknamige website deze titel mee te geven. Carmen van Andel riep in het Nederlands Dagblad (11 december 2020) op om campagnes te ontwikkelen die laten zien wat mensen zelf kunnen doen om uit de eenzaamheid te komen. Want goedbedoelde acties, zoals mensen samenbrengen voor etentjes of activiteiten werken niet.

Zo’n afwijkende campagne, ‘Stop eenzaamheid zelf’, hebben wij al sinds 2014 in huis en voorziet in een behoefte onder onze cliënten. De afgelopen jaren werd de methode tweehonderd keer per jaar aangevraagd. In de methode word je zelf ..

