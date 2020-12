Worden rokers gediscrimineerd?

'Rookverbod op terrassen is symboolpolitiek'

Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen:

'Een rookverbod op terrassen is symboolpolitiek. Je kunt niet met droge ogen beweren dat het direct iets voor de volksgezondheid betekent. We moeten niet doen alsof er minder personen ziek worden door zo’n verbod. Er is een fanatieke lobby die zegt dat buiten bij een roker zitten slecht is, maar door de buitenlucht heeft het geen effect op je.

Het doel van zulke rookvrije zones is om een norm te stellen in de samenleving, namelijk dat roken niet normaal is. Daarnaast wil je dat kinderen zo min mogelijk rokers zien, zodat ze niet worden aangezet tot roken. Maar zijn zulke ha..

