Hoe houden we de moed erin in December, de dagen van afnemend licht?

Het is avond en stikdonker al. We rijden op de N33, van Oost-Groningen naar huis, naar onze vertrouwde Veluwe. We rijden in de mist, het voelt als een ruimtereis. De wereld is groot en stil en zwart, op sporadische ramen in het landschap na: geel lamplicht in de verlorenheid. De ruimte in deze regio bij nacht overvalt me. Het leven oogt ineens zo klein en kwetsbaar. Al hebben die raampjes ook iets gezelligs, wie weet wat er zoal gebeurt. Neem nu dat huisje daarginds. Misschien propt daar nu wel iemand het Monopolyspel in de kachel, om ruzies over geld voor eens en voor altijd te stoppen. In het Groningse Overschild, zo wil een familieverhaal, is dat een keer echt gebeurd.

Zoals die raampjes in de winternacht tussen Winschoten en Veendam, zo hangt de aarde in de kosmos: klein en nietig. Ten opzichte van het heelal is de aarde kleiner dan een parel onder in de oceaan. En op die kleine aarde koos God een kleine, onooglijke kruipruimte uit om onder ons te wonen. Een grot, een stal bij Betlehem: achterom, buitenaf, via via. Het is zo vreemd, dat het wel waar moet zijn.

December, en dagen van afnemend licht. Elke dag weer korter dan de vorige. Tot 21 december voelt het alsof je loopt in een ruimte die krimpt, met een plafond dat steeds lager komt te hangen. Je moet door, de trap van de decemberdagen af. Je weet dat het goed komt, maar wel via de kortste dag: het geboortekanaal van het licht. Daarna gaan we weer ..

