Die ouwe Biden (78) wijst de weg

Ik was reuzeblij dat de VS koos voor Joe Biden als nieuwe president. Het heeft op mij persoonlijk flinke invloed gehad. Ineens daagde het. Als iemand op 78-jarige leeftijd president kan worden, wat is het dan voor onzin dat ik me al een paar jaar een beetje oud voel. Ik ben pas 61! Ik heb nog een carrière voor de boeg. Het schudde me werkelijk wakker, en zorgde dat ik veel actiever aan de slag ging voor mijn stichting Nijlvallei, om in Egypte de kerk bij te staan.

Is het dan niet erg dat oudere mensen op deze manier jongeren wat tegenhouden in hun loopbaan? Ik heb dat soort opmerkingen zo vaak gehoord, dat je het nog gaat geloven ook. Wat is er mis mee dat jongeren wat langer moeten wachten?

Sinds 1987 ben ik zeer intensief betrokke..

