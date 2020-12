Een pandemie van fundamentalisme

Ik worstel met een grote vraag: wat als een gesprek met geloofsgenoten binnen dezelfde kerk zinloos is, en je daarbuiten zoveel meer begrip en kennis ontmoet waarover je zinvol in gesprek kunt gaan? 'Laatst hoorde ik een apocalyptische preek over de verdorvenheid van de wereld, waarin geen sprankje evangelie, geloof, hoop of liefde te bespeuren was.'

Paus Franciscus, in oktober dit jaar, bij een gebed voor vrede in Rome, georganiseerd door Sant'Egidio. 'Misschien is het vandaag wel paus Franciscus die op profetische wijze vooruitwijst naar wat we morgen het christendom noemen.'

Zelfs nu er in mijn land vele mensen sterven aan het coronavirus, maak ik mij eerlijk gezegd nog steeds zorgen over een andere pandemie, namelijk die van fundamentalisme en onverdraagzaamheid. Kijkend naar de rooms-katholieke fans van Donald Trump voel ik me hevig verleid tot de sceptische vraag: is ‘een oecumenische dialoog binnen de Rooms-Katholieke Kerk’ überhaupt mogelijk? De interreligieuze dialoog, en dan met name de dialoog met ontwikkelde en wijze mensen buiten de kerk, is voor mij zoveel gemakkelijker dan de communicatie met mensen voor wie religie gepaard gaat met populistische en nationalistische inspanningen.

Vijftig jaar lang heb ik geleefd vanuit de geweldige droom dat allen die in Christus geloven zich zoud..

