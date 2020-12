Een lockdown is makkelijker vol te houden als overtuigingen je leven dragen

Discussies over de historische dimensie van Genesis doen ertoe maar kennen hun beperkingen, schrijft oudtestamenticus Koert van Bekkum. Want in de eerste elf hoofdstukken van de Bijbel valt veel te leren over hoe het leven in elkaar zit. Daar kun je tot in een lockdown je voordeel mee doen.

Een mens is niet geschapen om geen fysiek contact te hebben, dat heeft 2020 wel duidelijk gemaakt. Elkaar in de ogen kijken doet ertoe. Toch wegen elkaar beschermen en zorgen dat zieken behandeld kunnen worden, nu echt zwaarder. Vandaar dat we weer vijf weken in lockdown gaan.

Zo’n lockdown is gemakkelijker vol te houden als overtuigingen je leven dragen. Als je een begin van een antwoord hebt op de zogenoemde ‘grote vragen’. Waarom bestaat alles? Wat betekent het mens te zijn tussen andere mensen? Wat is mijn plek en roeping in deze prachtig wereld, die toch vaak zo verschrikkelijk is?

Als oudtestamenticus gaan mijn gedachten hierbij naar het begin van Genesis. Genesis 1–11 tekenen een schitterend portret van de morgen der mensheid ..

