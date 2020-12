Lockdown en online bestellen

En dat betekent dat lokale ondernemers in deze voor hen zo belangrijke maand dubbel getroffen worden als al die bestellingen naar de grote internetbedrijven gaan.

Dat is niet nodig, want veruit de meeste lokale ondernemers hebben ook een website met bestelmogelijkheid, waarbij ze het bezorgen van uw pakketje in deze tijd graag verzorgen, of een coronaproof afhaalservice hanteren. Wilt u daaraan denken als u vanachter uw computer iets bestelt?

Het kost misschien iets meer moeite met zoeken, maar u helpt daarmee duizenden winkels om in deze bizarre tijden toch het hoofd boven water te houden.

En … pak de telefoon en bel die lokale ondernemer met uw vraag. Ik weet zeker dat hij of zij, veel meer dan de onpersoonlijke internetbedrijven, ..

