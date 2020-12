Het artikel over Gerard Wisse in de Gulliver van 11 december herinnerde mij aan een verhaal uit onze familie. Ooit was Wisse predikant in Leiden. Mijn opa was in die tijd diaken. Omdat hij schoolmeester was, had hij wekelijks een vrije woensdagmiddag. De prijs die hij daarvoor betaalde was, dat hij, als er op woensdagmiddag een trouwdienst in de kerk was, daar als diaken bijna altijd aanwezig moest zijn. Op een keer was het weer zover. Wisse – op dat moment net in Leiden – bevestigde het huwelijk. Na afloop van de dienst stond mijn opa in de consistorie in zijn eentje de collecte te tellen. Het was een karige opbrengst: alleen kopergeld, alles samen nog geen gulden. Wisse keek over de schouder van mijn tellende opa mee en vroeg: Broeder Burger, wordt dat bedrag gepubliceerd in het kerkblad? Ja, was het antwoord, dat is hier de gewoonte. IJlings pakte Wisse zijn portemonnee en legde een rijksdaalder bij het collectekoper op tafel. Want een dienst waarin Wisse voorging en de collecteopbrengst minder dan 100 centen bedroeg … dat kon niet. <