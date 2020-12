Als in Europa wordt besloten dat er iets moet gebeuren, dan luisteren de meeste mensen daarnaar, aldus Anthony Fauci over over het coronabeleid in Europa (Nederlands Dagblad 11 december). Rond kwart over zeven 's ochtends is mijn verbazing al gewekt. Hij zegt zelf al dat hij het beleid van een afstand gezien heeft. Dat is te merken aan zijn ingenomen stelling. Waarom stijgen de besmettingen? Waarom krijgen we het met een gedeeltelijke lockdown niet onder controle? Wat maakt dat zo’n persoon zoiets kan roepen?

Zie naar Urk en de talloze andere plaatsen waar het onrustig is. Wie kan deze man wijzen op de feiten in plaats van aannames.

Fijne Kerst, meneer Fauci. <

