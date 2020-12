Verkeersslachtoffers

Mooi dat ProRail streeft naar nul dodelijke slachtoffers en nul verstoringen. Zouden we dat doel niet breder moeten stellen, ook voor het wegverkeer? Hoe vervelend het klinkt: in deze wereld is het niet mogelijk elk ongeluk in het verkeer te vermijden, tenzij we het verkeer geheel verbieden en een voortdurende lockdown afkondigen. Het zou realistischer zijn om een afweging te maken tussen de kosten en baten van bepaalde maatregelen voor de maatschappij, niet alleen voor ProRail. Bijvoorbeeld: Een overweg sluiten is een relatief goedkope maatregel, maar zorgt ervoor dat omwonenden niet meer te direct naar de winkel aan de overkant van het spoor kunnen. Ze zullen omlopen of, meer aannemelijk, de auto nemen. Of een wandelroute moet van een kleine overweg worden omgelegd en leidt dan langs een grote weg. In beide gevallen lopen mensen méér risico om bij een auto-ongeluk betrokken te raken. Maar ja, dat is dan een ongeluk dat ProRail niet wordt aangerekend, maar het wegverkeer ... <