Als het goed is, wordt deze week duidelijk of de overname van de Hema definitief doorgaat. De kopers, Jumbo-eigenaar familie Van Eerdt en investeringsmaatschappij Parcom, moesten nog een lening van 300 miljoen euro bij een groep Nederlandse banken zien los te krijgen. Daarover valt dezer dagen een beslissing. Volgens een bericht in Het Financieele Dagblad (FD) van 10 december zal die lening er wel komen, maar minder groot (200 miljoen). Het is de bedoeling met die lening obligaties af te lossen, waardoor de rentelast van het winkelconcern per saldo daalt. Dat maakt meer ruimte vrij voor investeringen.

Met de overname komt hopelijk een einde aan een turbulente periode van zo’n vijftien jaar waarin de Hema in handen was van buitenlandse investeerders, met als voornaamste het Britse Lion Capital, een aasgier van de ergste soort. Over deze uitvreter – iets beters valt er niet van te zeggen – is de afgelopen jaren al het nodige gepubliceerd. Het recent verschenen boek De slag om HEMA van onderzoeksjournalist Stefan Vermeulen laat echter des te beter zien welke schandalige rol deze Britse investeringsmaatschappij sinds de aankoop in 2007 heeft gespeeld. De ‘gewone’ werknemers, circa 11.000 in getal, hebben daar misschien nog ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .