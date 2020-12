Kerk, wees terughoudend in het claimen van je rechten

Wil je als kerk nog in de gunst zijn bij het volk? Wees dan terughoudend in het gebruik van je rechten. Daarvoor pleit Rik Kapitein, kerklid en verslaggever bij de regionale omroep.

Kerkgangers komen aan bij de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, die in opspraak kwam omdat er honderden mensen bij elkaar kwamen.

‘Voorrang moet je krijgen, niet nemen.’ Die woorden malen de laatste tijd regelmatig door mijn hoofd. Het is de wijze les die mijn ouders me mee gaven toen ik leerde fietsen. Je kunt wel recht hebben op voorrang omdat je van rechts komt, maar als die auto van links doorrijdt, heb je niets aan dat recht.

Het is niet in het verkeer, dat ik nu steeds aan die woorden terugdenk, maar als ik hoor of lees over de discussie rondom de kerk in de lockdownperiode. Als ik hoor dat verschillende kerken gebruik maken van hun uitzonderingspositie, en met honderden mensen tegelijk een dienst houden, waarbij zelfs gezongen wordt. Als ik lees dat buren klagen omdat Navigators Groningen nog steeds dispuutsavonden houdt, omdat dat grondwettelijk mag.

Want ja,..

