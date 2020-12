Verzekeraars nu zelf bron van onzekerheid

Behalve een overheid die onbeperkt schulden kan maken of de centrale bank geld kan laten bijdrukken, kan niemand financiële garanties afgeven over de toekomst. Pensioenfondsen niet. Vermogensbeheerders niet. En verzekeraars, zoals overlijdensrisicoverzekeraar ­Yarden en levensverzekeraar Conservatrix, ook niet.

De laatste viel deze week definitief om – het eerste bankroet van een levensverzekeraar sinds de ondergang van Vie d’Or (Gouden Leven in het Frans) in 1993. De polissen van Vie d’Or, in totaal 12.000, kwamen eerst in handen van Levob en daarna van Achmea. Het duurde 17 jaar voordat een deal met de gedupeerde polishouders kon worden bereikt, waarbij ze nog 80 procent van de uitkering kregen van waarop ze r..

