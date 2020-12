Klimaatverandering is een veel groter probleem dan Covid-19

Het schip de Energy Observer, als het (in april 2019) aankomt in Rotterdam. Het waterstofschip is bezig met een reis rond de wereld en zit nu in Frans-Guyana.

Tegen een levensbedreigend virus hebben we in minder dan een jaar de oplossing gevonden. Door wereldwijd de schouders eronder te zetten, kan binnenkort met vaccineren worden begonnen. In de ontwikkeling van het vaccin liep Europa voorop. Wij kunnen het! En toch stemt mij dit in- en intriest.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn problemen van een orde die vele malen groter is. Ze bedreigen niet alleen de mensheid, maar ook van veel ander leven op onze planeet. Er is nu al een grote uitsterving gaande die door de mens wordt veroorzaakt. Maar de grootste gevolgen zien we pas over decennia en daarom gebeurt er nu veel te weinig. Wij kunnen het tij keren, als we bereid zijn dezelfde investeringen en inspanningen te verrichten ..

