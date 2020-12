Overheidscampagne tegen eenzaamheid werkt niet

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen of geïsoleerd zijn. Nieuwe sociale contacten aanbieden, helpt daarom niet zo veel. Beter zijn campagnes die laten zien wat mensen zelf kunnen doen om uit hun eenzaamheid te geraken, schrijft Carmen van Andel, hoofdredacteur van digitale gids voor senioren Langer Thuis in Huis.

Overhead Shot Looking Down On Woman At Home Lying On Reading Book And Drinking Wine (beeld Getty Images/iStockphoto)