Vragen van een 27-jarige: Hoe kan kerkmuziek mijn geloof verdiepen?

Sinds kort luister ik geregeld de dagelijkse podcast Pray as you go, een initiatief van de Britse jezuïeten. De bijbellezing en het gebed beginnen altijd met de datum en het moment in het kerkelijk jaar. ‘It’s the 34th week of ordinary time’ klonk het onlangs zo mooi. En nu is het advent. Het kerkelijk jaar is opnieuw begonnen. Vanuit mijn hervormde opvoeding weet ik daar eigenlijk bar weinig van. Ik wil me sterker verbonden voelen met ‘de kerk van alle tijden en plaatsen’. Hoe raak ik meer thuis in het kerkelijk jaar en hoe kan kerkmuziek mijn geloof verdiepen, vraag ik aan Henk Vogel (28). Hij is de Leo Blokhuis van de kerkmuziek en is bezig met een proefschrift over de culturele waarde van psalmen.



Henk Vogel - beeld nd

..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .