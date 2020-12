Hebben we dan al die jaren niet goed leren lezen?

Pas haalde ik een oude editie van het Nederlands Dagblad van de stapel (van 29 oktober) en ik dacht: daar klopt iets niet. Een derde deel van de voorpagina had als titel: ‘Lezen op school moet radicaal anders'. Het zal toch niet waar zijn. Weer wijsneuzen die het beter weten. Maar, is dit nieuws? Of is het een gratis advertentie voor de uitgeverij in het artikel? Is het een opinie?