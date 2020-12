Wat is de norm?

George Harinck (ND 5 december) stelt dat de norm die de Protestantse Kerk aanlegt (in haar verklaring jegens de Joodse gemeenschap) geen spaan heel laat van de kerk in het verleden en evenmin van ons allen in het heden. 'We schieten tekort', zegt hij. Dat ben ik met hem eens. 'Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één.' Harinck noemt dat terecht een absolute maatstaf.