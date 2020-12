Mag baas op je computer kijken?

De informatie in politiesystemen moet goed beschermd worden

Vincent Böhre, directeur en jurist Privacy First

‘In principe is het niet wenselijk als een werkgever meekijkt in de computer van medewerkers, tenzij er een specifieke verdenking is van bijvoorbeeld fraude of criminaliteit. Werknemers hebben immers recht op privacy. Bovendien zal monitoring een averechts effect hebben. Medewerkers gaan zich misschien onnatuurlijk gedragen als zij weten dat ze gevolgd worden, waardoor zij slechter kunnen gaan presteren. Maar voor de politie is dit anders, omdat deze organisatie werkt met systemen met zeer gevoelige informatie, die absoluut niet misbruikt mag worden. Het is bekend dat agenten soms even grasduinen in de systemen, bijvoorbe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .