'Identiteit in Christus' is een verwarrende term

Een term die in de praktijk zoveel onhelderheid en misverstanden oproept, zoals ‘je identiteit in Christus zoeken’, kun je maar beter niet gebruiken, meent krijgsmachtpredikant Wim de Bruin in reactie op theoloog Hans Burger.

Als kind leerde ik om ‘een nieuw hartje’ te bidden. Tegenwoordig word ik aangespoord mijn ‘identiteit in Christus te zoeken’. Elke tijd heeft zijn eigen jargon. Maar niet elk jargon is even gelukkig.

Ik ben blij met het artikel van Hans Burger, waarin hij aangeeft op welke manier hij de uitdrukking ziet als vertolking van het evangelie (Nederlands Dagblad 1 december. Maar ik denk dat wat hij ‘valkuilen’ noemt, toch inherent zijn aan de gebruikte uitdrukking. Die is in zichzelf onhelder. Een voorbeeld: volgens Burger is ‘identiteit’ het antwoord op de vraag ‘wie ben jij?’. Maar ‘in Christus’ is geen grammaticaal goed antwoord op die vraag.

Daarnaast is al vaker gewezen op de meerduidigheid van de uitdrukking. Wat zeg je nu precies als je op..

