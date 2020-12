Kritiek op vaccin is nodig

Vooropgesteld: er is geen alternatief voor vaccineren, maar dat neemt niet weg dat er kritische vragen te stellen zijn bij de coranavaccins die er nu liggen. Bijvoorbeeld of de onderzochte groep wel representatief was.

Begrijpelijk is dat de hoop op een vaccin gevestigd is. Toch dienen daar kanttekeningen bij gemaakt te worden. En dan heb ik het niet over de logistiek en over ‘-80 vriezers’, hoe belangrijk ook, dat zijn toch een beetje de praktische zijpaden. Wat zijn de echte voorwaarden om succesvol te vaccineren? In de eerste plaats dienen we ons te realiseren dat het effect van vaccineren minstens twee tot vier weken duurt. De immuniteit die in het lichaam van een gevaccineerde wordt opgebouwd, heeft tijd nodig.

In de tweede plaats is er groepsimmuniteit nodig van 70 procent van de bevolking. Wanneer die niet bereikt wordt – het maakt niet uit of dat door logistieke beperkingen, weerstand tegen vaccinatie of wat dan ook is – ..

