VVD uit zich rechtser dan ooit tevoren en stelt het nationale belang voorop

In plaats van de door de media bejubelde stap naar links, doet de VVD een grote stap naar rechts. Dat schrijf Pim Kraan. Hij is algemeen directeur van Save the Children Nederland.

Afgelopen decennia werden politieke leiders geconfronteerd met grote mondiale problemen - een banken-, klimaat- en migratiecrisis. Dit jaar is daar ook de coronacrisis nog bijgekomen. Met alle economische gevolgen van dien. Het is een zware tijd, voor ons allemaal. De hoogste tijd dus, om solidair te zijn met elkaar. FdijNiet alleen in Nederland, maar juist ook wereldwijd. Want het zijn altijd de allerarmsten onder ons die het hardst worden getroffen. Ironisch genoeg is dit allerminst waar de VVD voor pleit in hun nieuwe verkiezingsprogramma met de misleidende titel ‘Samen aan de slag’.

noodhulp

Zo zou de partij bijvoorbeeld noodhulp willen gaan verlenen op plekken waar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .