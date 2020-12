Er zijn grote verhalen nodig die ons als adelaarsvleugels dragen

Niet een groot systeem, maar een groot verhaal is nodig om de overheid te doen veranderen. Geen zware deken die mensen bedekt, maar adelaarsvleugels die mensen dragen. Dat schrijft Jan Eerbeek. Hij is emeritus hoofdpredikant van het ministerie van Justitie & Veiligheid en oud-gemeenteraadslid CDA Den Haag.

Bij de toeslagenaffaire in de kinderopvang zagen we het, maar ook bij instellingen buiten de overheid: er hangt een systeem met z’n volle gewicht over de leefwereld van de dagelijkse praktijk heen. Mensen gaan kopje onder zonder dat er wordt ingegrepen. Gelukkig groeit de overtuiging dat de de omgang met burgers anders moet. Voor zo’n daadwerkelijke verandering hebben we (weer) grote verhalen nodig in de politiek.

Grote verhalen kunnen uit verschillende levensbeschouwelijke bronnen komen. We hebben ze nodig om onze ziel te raken. Om doorzettingskracht te geven aan wat we willen bereiken. Te realiseren wat behoort te zijn. Om hoop wakker te roepen waar die is uitgedoofd. Grote verhalen zijn verhalen die verbinding scheppen tussen álle mens..

