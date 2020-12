Samen met een mededocent trapte ik eind september het vak homiletiek af, waarin het gaat om het hoe en waarom van de preek. De studieroute is gericht op mensen zonder theologische scholing die regelmatig (willen) preken. Een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en kerkelijke achtergrond. Alle reden dus om wat nader met elkaar kennis te maken. Met wat simpele vragen hielp mijn mededocent de groep in beweging. Wil iedereen die uit Friesland komt, gaan staan? Totdat het moment aanbrak dat hij de vraag stelde die me tot op vandaag bezighoudt. Wie is er vandaag met de trein? Ik stond op. Als enige. Gelijk draaide een student zich om: lift nodig? Een vriendelijk aanbod, maar ik voelde me toch wat verbolgen. Dat ik met de trein gekomen was, had niks te maken met een gemis dat aangevuld moest worden. Integendeel, het was een bewuste keuze. Een auto had ik wel tot mijn beschikking, maar die had ik uit volle overtuiging thuis laten staan. Na afloop van het college praatte ik nog even na met een andere student. En met een overtuiging die me zelf verbaasde, liet ik haar weten: veel mensen missen het zingen in deze coronatijd, maar dat zegt me maar weinig. Ik ben niet zo’n zanger. Voor mij is reizen met de trein aanbidding.