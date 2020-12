De Nederlanders in die eeuw (en de andere Europeanen) maakten destijds geen slaven ('De Gouden Eeuw van Maarten Prak en Jonathan Israel', ND 4 december), maar kochten ze van de meestal onvoorstelbaar wrede Afrikaanse koningen, die vriend en vijand tot slaven maakten. Men vermoedt dat er 11 à 12 miljoen verscheept zijn, waarvan Nederlandse rederijen er circa 5 procent verscheept hebben. Niet fraai natuurlijk, maar toch minder dramatisch dan de indruk die het artikel maakt. En verder gingen er heel veel via Arabieren naar het Oosten, om maar niet te spreken over de miljoenen in Afrika zelf. <